قناة الرياضية السعودية: صلاح يخوض مباراته الأخيرة الليلة مع ليفربول (فيديو)

كشفت القنوات الرياضية السعودية، أن الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، بات قريبا جدا من الرحيل عن النادي الإنجليزي من أجل الانتقال للدوري السعودي.

وقال مقدم برنامج "الديوانية" في القنوات الرياضية السعودية: "مصادر الديوانية تؤكد أن محمد صلاح سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد (يوم الأحد)، بعدها سيتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لانضمامه لنادي الاتحاد السعودي".

وأضاف: "صفقة كبيرة ومنتظرة للعميد لتقوية صفوفه وأيضا مشاركة ستكون فعالة في كأس العالم للأندية".

ومن جانبه، أكد الصحفي الإيطالي رودي غاليتي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن صلاح أبلغ مسؤولي ليفربول برغبته في الانضمام إلى الاتحاد لبدء تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.

🚨🗣️ Mohamed #Salah informed #Liverpool that he would like to join #AlIttihad starting a new experience in 🇸🇦.



⏳ The final decision is up to #LFC and Klopp: as told, there is a huge bid (more than $100m) for the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 club to let him go.



📆 Monday 28th Aug is the deadline. 🐓⚽ https://t.co/QFAFGRDlBepic.twitter.com/BS8lc7pBMj — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 26, 2023

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "القرار النهائي متروك لإدارة ليفربول والمدرب الألماني يورغن كلوب".

وانتشرت أنباء قبل أيام أفادت بأن صلاح قد يترك ملعب "آنفيلد" ليحذو حذو زملائه السابقين في ليفربول، فابينيو وجوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو، الذين انتقلوا للعب في الدوري السعودي مع لاتحاد والاتفاق والأهلي تواليا.

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ولكن كلوب كذب حينها هذه الأنباء وشدد على رفضه رحيل صلاح عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد أن النجم المصري ليس للبيع.

وكان صلاح، انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017، وجدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.

يذكر أن الدوري السعودي، يستقطب بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات في يناير الماضي، حيث التحق به الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه، نغولو كانتي، والجزائري رياض محرز، والبرتغالي روبن نيفيش، والبرازيلي نيمار وغيرهم.

المصدر : الرياضية السعودية + dailypost