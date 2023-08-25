كلوب يحسم الضجة المثارة بشأن انتقال محمد صلاح للسعودية

حسم يورجن كلوب مدرب ليفربول، موقفه تجاه الجدل المثار بشأن إمكانية انتقال محمد صلاح، نجم الريدز إلى اتحاد جدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "من الصعب التعليق على التقارير الإعلامية، لم نحصل على عرض رسمي، وإذا كان هناك عرض، ستكون الإجابة (لا)".

وأضاف المدرب الألماني البالغ 56 عاما: "صلاح ليس للبيع، فهو لاعب ليفربول، وملتزم معنا بنسبة 100%".

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وانتقد كلوب ظاهرة الصفقات السعودية المدوية، هذا الصيف، قائلا: "الأمر لا يبدو رائعا، فإذا أردنا التعاقد مع لاعب من ويجان أو الدوري الألماني، سنتفاوض مع ناديه وندفع الثمن".

واستدرك مدرب الريدز: "الآن هناك مستوى آخر، وهو ليس رائعا، ولست متأكدا من إمكانية تغيير هذه الظاهرة (الصفقات السعودية المدوية)".

وأشار: "ما يصعب الأمر أيضا إغلاق باب الانتقالات في أوروبا، وبقائها مفتوحة في السعودية، إنها مشكلة كبيرة".

وختم كلوب تصريحاته: "حجم الأموال مجنونة، إنها جديدة ومليئة بالتحديات، أنا متأكد تماما من أن الفيفا يمكنه التدخل والتغيير، لكنني لست متأكدا من رغبتهم في ذلك".

وكانت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أكدت نقلا عن تقارير إيطالية، أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري.

يذكر أنه بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي، التحق به نجوم آخرون هذا الصيف على غرار الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه، نغولو كانتي، المنضمين لنادي اتحاد جدة، والبرازيلي نيمار المنضم للهلال، والجزائري رياض محرز المنتقل للأهلي.

المصدر:RT+وكالات