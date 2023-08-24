"بي إن سبورتس": صلاح يعطي موافقته للانتقال لعملاق الدوري السعودي

كشفت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، يوم الخميس، أن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أبدى موافقته على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وأكد مراسل "بي إن سبورتس" أن حسم الصفقة يتوقف على التوصل لاتفاق مع ليفربول.

🟪 #أول_مصدر | مراسل beIN SPORTS: النجم المصري 🇪🇬 محمد صلاح أبدى موافقته على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي 🇸🇦 @ittihad ويبقى الاتفاق مع نادي ليفربول لحسم الصفقة pic.twitter.com/GyhOpcQfez — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 24, 2023

وانتشرت أنباء مؤخرا أفادت بأن صلاح قد يترك ملعب "آنفيلد" ليحذو حذو زملائه السابقين في ليفربول، فابينيو وجوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو، الذين انتقلوا للعب في الدوري السعودي مع لاتحاد والاتفاق والأهلي تواليا.

وكان صلاح، انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017، وجدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.

يذكر أن الدوري السعودي يستقطب بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات في يناير الماضي، حيث التحق به الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه، نغولو كانتي، والجزائري رياض محرز، والبرتغالي روبن نيفيش وغيرهم.

المصدر: "بي إن سبورتس"