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"بي إن سبورتس": صلاح يعطي موافقته للانتقال لعملاق الدوري السعودي

الرياضة

AP
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كشفت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، يوم الخميس، أن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أبدى موافقته على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وأكد مراسل "بي إن سبورتس" أن حسم الصفقة يتوقف على التوصل لاتفاق مع ليفربول.

وانتشرت أنباء مؤخرا أفادت بأن صلاح قد يترك ملعب "آنفيلد" ليحذو حذو زملائه السابقين في ليفربول، فابينيو وجوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو، الذين انتقلوا للعب في الدوري السعودي مع لاتحاد والاتفاق والأهلي تواليا.

وكان صلاح، انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017، وجدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.

يذكر أن الدوري السعودي يستقطب بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات في يناير الماضي، حيث التحق به الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه، نغولو كانتي، والجزائري رياض محرز، والبرتغالي روبن نيفيش وغيرهم.

المصدر: "بي إن سبورتس"

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