شاهد.. رد فعل رئيس نادي اتحاد جدة السعودي عند سؤاله عن محمد صلاح
رفض رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أنمار الحائلي، الرد على سؤال أحد المشجعين بعد مباراة "النمور" أمام الوحدة (3-0) أمس الاثنين، حول التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول.
وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أنمار الحائلي، وهو يكتفي بالصمت، عند سؤاله عن محمد صلاح.
واعتبر بعض المغردين أن صمت الحائلي عند سؤاله عن "الفرعون" المصري، يعد بمثابة تلميح لوجود مفاوضات حول إمكانية انتقال نجم نادي ليفربول لصفوف نادي الاتحاد.
سئل رئيس #الاتحاد#انمار_الحائلي عن #محمد_صلاح بعد مباراة #الوحده_الاتحاد— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 28, 2023
كان بإمكانه أن ينفي وجود المفاوضات
او ان يقول اي شي يشير إلى عدم وجود أي تحرك
لكن صمته كان إجابة
و تمنياتي ان تنتهي المساعي كما نحب
. pic.twitter.com/pZfMoFFMaH
بينما نشر الحساب الرسمي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين "تغريدة" مثيرة للجدل، جاء فيها: " الدوري هالسنة دوري أساطير بس ناقصنا واحد؟".
الدوري هالسنة دوري أساطير بس ناقصنا واحد؟#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL— دوري روشن السعودي (@SPL) August 29, 2023
#فخر_العرب@MoSalah— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 29, 2023
. https://t.co/6T7ayq3JJwpic.twitter.com/E0nEqf03hJ
وكان الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، قد أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.
يذكر أن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، قال إن نادي اتحاد جدة مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح.
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