يجب "إغلاق الباب".. أبوتريكة يعلق على محاولات الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

صرح نجم منتخب مصر سابقا، محمد أبوتريكة، بأن مواطنه محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، ولم يحقق حلمه بالتتويج بالكرة الذهبية، وذلك تعليقا على أنباء محاولة نادي الاتحاد السعودي لضمه.

وقال أبوتريكة في الاستوديو التحليلي عبر قناة "Bein Spots" لمباراة ليفربول ومضيفه نيوكاسل (2-1) أمس الأحد: "على المستوى الفردي بالنسبة للنادي هو لا يعوض... وعلى ملاك النادي الأمريكيين إغلاق الباب إن كان لا يعجبهم تصرف الأندية السعودية وصرف السعوديين".

وأضاف: "قد تقول إدارة ليفربول إن مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، لن يدفعها أحد في المستقبل من أجل التعاقد مع لاعب عمره 32 عاما، لكن المشكلة مشكلة فنية".

وأوضح أبوتريكة: "على المستوى الشخصي وهذه ليست معلومة، أعلم أن صلاح ملتزم بعقده ويريد البقاء في ليفربول وربما يفكر في العرض المالي المغري لكنه لم يحقق حلمه الحقيقي".

وأشار نجم المنتخب المصري السابق، إلى أن حلم جناح ليفربول هو تحقيق الكرة الذهبية، موضحا أنه "سيبتعد عن تحقيق الكرة الذهبية" في حال انتقاله إلى السعودية.

ورأى أبوتريكة أن وضع ليفربول الحالي لا يساعد صلاح على تحقيق الكرة الذهبية، لكن الأمر ممكن في الموسمين القادمين، مشيرا إلى أن الأموال قد تدفع صلاح للتفكير بعرض نادي اتحاد جدة.

المصدر: وسائل إعلام