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قطار انتصارات اتحاد جدة يعبر مكة (فيديو)

الرياضة

قطار انتصارات اتحاد جدة يعبر مكة (فيديو)
twitter/ittihad
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واصل اتحاد جدة حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، سلسلة انتصاراته على حساب مضيفه الوحدة، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين.

ووقع على ثلاثية "النمور" كل من اللاعبين، البرازيلي رومارينهو، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي إيغور كورونادو، عند الدقائق (63، 67، 73) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، بمكة.

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وحقق نادي الاتحاد انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع بمفرده على عرش صدارة الدوري، وبالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

في المقابل، تجرع نادي الوحدة مرارة الهزيمة الثانية، ويحتل المركز السادس على سلم الترتيب، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT 

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