السعودية.. إقامة حفل تدشين دوري "روشن" 2023-2024 اليوم الاثنين

تنظم رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الاثنين، حفل تدشين دوري "روشن" السعودي 2023-2024، وذلك بمشاركة عدد من أبرز النجوم المنضمين حديثا للدوري.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الحفل سينطلق عند الساعة التاسعة (التوقيت المحلي) في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع وجود أبرز نجوم كرة القدم في العالم ضمن برنامج لاستقطاب نخبة اللاعبين، كواحد من المسارات الثلاثة الأساسية لاستراتيجية التحول في الرابطة التي أعلن عنها مؤخرا.

وأوضحت "واس" أن استراتيجية التحول تهدف إلى رفع القيمة التسويقية والفنية للدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم، عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة، مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المُطبقة في هذا المجال.

وجدير بالذكر أن دوري المحترفين السعودي بدأ في العام 2008، بمشاركة 12 فريقا، ثم زاد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقا من النسخة الثالثة، قبل أن يرتفع مجددا إلى 16 ابتداء من موسم 2018-2019 حتى نهاية الموسم الماضي.

ويشارك 18 فريقا في منافسات الدوري للمرة الأولى ابتداء من هذا الموسم، الذي سينطلق يوم الجمعة 11 من أغسطس 2023، حيث ستكون النسخة الثانية بمسمى دوري "روشن" السعودي.

المصدر: "واس"