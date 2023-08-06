بأحرف من ذهب.. سبورتينغ لشبونة البرتغالي يكرم كريستيانو رونالدو (فيديو)

حرص نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي على تكريم لاعبه السابق "ولده"، النجم كريستيانو رونالدو، وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على ذكرى الظهور الأول لـ"صاروخ ماديرا" مع الفريق.

ووضع نادي سبورتينغ لشبونة، العلامة التجارية المميزة لكريستيانو رونالدو "CR7"، على قميص الفريق الثالث للموسم المقبل (2023-2024).

20 anos de histórias para contar ✨



Sporting CP, @Cristiano e @nikefootball reunidos na nossa nova camisola. Já disponível 👉 https://t.co/1PJuZSQKZUpic.twitter.com/LMbPZQmc2H — Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2023

A nova pele do Leão foi desvendada e já está na #LojaVerde 🤩



3.º Equipamento 2023/2024 também disponível em 👉 https://t.co/1PJuZSQKZUpic.twitter.com/j97rDPYaVi — Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2023

ونشأ النجم البرتغالي في الفئات العمرية لنادي سبورتينغ لشبونة في عام 1997، ثم تم تصعيده للفريق الأول في الموسم (2002-2003)، قبل أن يصبح أحد أفضل اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم.

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وظهر رونالدو مع الفريق البرتغالي في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ورحل "صاروخ ماديرا" عن نادي سبورتينغ لشبونة في أغسطس 2003 إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليبدأ مساره كأحد أبرز نجومه.

وانتقل كريستيانو رونالدو (38 عاما) إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني عام 2009، حيث أصبح الهداف التاريخي له برصيد 450 هدفا، كما حقق معه الكثير من الألقاب الفردية والجماعية، قبل أن ينضم إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد، ومن ثم انتقل إلى نادي النصر السعودي في يناير 2023.

المصدر: وكالات