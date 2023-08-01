كلوب يعلق على ترتيب محمد صلاح بين قادة ليفربول

علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على ترتيب النجم المصري محمد صلاح بين قادة "الريدز" في الموسم الجديد (2023-2024).

وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "مجموعة القيادة ستتكون من فيرجيل فان دايك وأرنولد وروبرتسون وأليسون وصلاح، ولديهم جميعا إمكانات القائد. سيكون للخماسي دور مهم جدا".

وأضاف: "يريد فان دايك أن يكون قائدا، وهو قائد. يجب أن يتقدم خطوة للأمام (في ترتيب القادة)، مثلما يجب أن نتقدم جميعا. أنا متأكد تماما أنه يشعر بالفخر والشرف، كما أعتقد أنه القرار المنطقي".

وواصل المدرب الألماني: "ترينت مستعد كي يكون قائدا للفريق، إنه من أبناء النادي، وتطور كثيرا كلاعب وشخص، أردته أن يكون في هذا الدور".

وتابع: "روبرتسون لا يمكن تجاهله في مجموعة القيادة لأنه قائد بالفطرة. روبو لديه بعض خصائص ميلنر التي جلبها إلى الفريق، مثل انضباطه. وهو قائد منتخب إسكتلندا، لذلك يعرف كيفية التعامل مع مختلف الحالات".

وأشار كلوب: "إذا كانت الأمور على ما يرام في الملعب، فلا يحتاج أحد إلى مجموعة القيادة، لكن نحتاج إليها في اللحظات التي ليست كما نريد بنسبة 100%".

وأردف: "أليسون في غرفة الملابس مهم جدا، لأنه هادئ وإذا قال شيئا، فالجميع يستمع له، لذلك هذا مهم من وجهة نظر القائد.. إنه قائد بالفطرة".

وعندما وصل الدور على نجمه المصري، قال كلوب: "الشيء نفسه بالنسبة لصلاح، قائد منتخب مصر، وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي، لكن المهاجمين مختلفون، يجب أن يكونوا كذلك.. نحن جميعا نستفيد من ذلك. لذا نحتاج إليه كنموذج يحتذى به".

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وزاد: "نحتاج له باعتباره الشخص الذي يقود المجموعة.. إنه الأول في الضغط والأول في كل هذه الأشياء على الملعب. وخارج الملعب، هو ذكي والجميع يحبه، الجميع يريد أن يكون بجانبه، لذا هو مهم للغاية بالنسبة لنا".

وختم كلوب حديثه بهذا الصدد: "أعتقد أن الثلاثة الأوائل مناسبون بشكل أفضل لجميع مهام قائد ليفربول، ويمكن للاثنين الآخرين أن يصبحا كما كانا دائما".

وأكد عدد كبير من مشجعي فريق ليفربول، غضبهم الشديد من تجاهل النادي الإنجليزي لنجمه محمد صلاح.

المصدر: وكالات