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ليفربول يسقط أمام بايرن ميونيخ "بالقاضية" (فيديو)

الرياضة

ليفربول يسقط أمام بايرن ميونيخ
AP /Danial Hakim
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خسر فريق ليفربول الإنجليزي أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني (4-2) في مباراتهما الودية لكرة القدم اليوم الأربعاء، ضمن جولتهما الآسيوية استعدادا للموسم الكروي (2023-2024).

وتقدم "الريدز" بهدفين متتاليين سجلهما كل من الهولنديين، المهاجم كودي جاكبو والمدافع فيرجيل فان ديك، في الدقيقتين (2 و28) على الترتيب.

ورد الفريق البافاري بالمثل عبر كل من المهاجمين، سيرج جنابري، وليروي ساني، في الدقيقتين (33 و42) على الترتيب.

ووضع المهاجم الكولومبي، لويس دياز، الفريق الإنجليزي في المقدمة مرة أخرى بهدف سجله في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم المصري محمد صلاح.

لكن الفريق الألماني رد بهدفين آخرين عبر كل من اللاعبين، الكرواتي يوسيب ستانيشيتش، والألماني فرانس كرايتزيغ، في الدقيقتين (80 و90) على الترتيب في ملعب سنغافورة الوطني.

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وحقق بايرن ميونيخ انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على فريق كاواساكي فرونتال الياباني بهدف وحيد، مقابل خسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف مقابل هدفين، بينما جاءت خسارة ليفربول بعد فوزه الساحق على ليستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف من دون رد يوم الأحد الماضي.

المصدر: RT 

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