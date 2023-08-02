ليفربول يسقط أمام بايرن ميونيخ "بالقاضية" (فيديو)

خسر فريق ليفربول الإنجليزي أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني (4-2) في مباراتهما الودية لكرة القدم اليوم الأربعاء، ضمن جولتهما الآسيوية استعدادا للموسم الكروي (2023-2024).

وتقدم "الريدز" بهدفين متتاليين سجلهما كل من الهولنديين، المهاجم كودي جاكبو والمدافع فيرجيل فان ديك، في الدقيقتين (2 و28) على الترتيب.

بداية مثالية بأشياء نحب أن نراها من الشباب 😍#ليفربول_بايرنpic.twitter.com/GeGb6nC42T — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 2, 2023

ورد الفريق البافاري بالمثل عبر كل من المهاجمين، سيرج جنابري، وليروي ساني، في الدقيقتين (33 و42) على الترتيب.

ووضع المهاجم الكولومبي، لويس دياز، الفريق الإنجليزي في المقدمة مرة أخرى بهدف سجله في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم المصري محمد صلاح.

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لويس دياز يبدو مستعداً للموسم القادم.

🤩🔥pic.twitter.com/KVOWzIqwSl — EPL World (@EPLworld) August 2, 2023

لكن الفريق الألماني رد بهدفين آخرين عبر كل من اللاعبين، الكرواتي يوسيب ستانيشيتش، والألماني فرانس كرايتزيغ، في الدقيقتين (80 و90) على الترتيب في ملعب سنغافورة الوطني.

🚨 هدف بايرن ميونيخ الرابع على ليفربول عالمي 🔥pic.twitter.com/czP6Jtt6GR — KinG £ (@xKGx__) August 2, 2023

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وحقق بايرن ميونيخ انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على فريق كاواساكي فرونتال الياباني بهدف وحيد، مقابل خسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف مقابل هدفين، بينما جاءت خسارة ليفربول بعد فوزه الساحق على ليستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف من دون رد يوم الأحد الماضي.

المصدر: RT