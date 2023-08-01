صلاح يوجه رسالة وداع لزميله المنتقل إلى الدوري السعودي

وجه النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة لزميله السابق البرازيلي فابينيو، غداة انضمامه رسميا إلى نادي الاتحاد بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وأعلن نادي اتحاد جدة، يوم أمس الاثنين، رسميا التعاقد مع فابينيو، البالغ من العمر 29 عاما، لمدة 3 سنوات.

وقال صلاح في رسالة وداعية نشرها عبر حساب على موقع "X" " أو تويتر سابقا: " شكرًا لك على صداقتك وعلى كل ما فعلته للفريق على مر السنين. سوف نفتقدك يا (فلاكو). أتمنى لك كل خير يا فابينيو".

Thank you for your friendship and for everything you’ve done for the team over the years. You will be missed, flaco. All the best. @_fabinhotavarespic.twitter.com/lEKvDYqmCP — Mohamed Salah (@MoSalah) August 1, 2023

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ولم يكشف نادي الاتحاد عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن ليفربول سيحصل على ما يقرب من 45 مليون يورو، مقابل التخلي عن خدمات فابينيو، بينما سيتقاضى اللاعب البرازيلي راتبا سنويا في نادي الاتحاد يقدر بنحو 25 مليون يورو.

المصدر: "twitter/mosalah"