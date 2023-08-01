دق ناقوس الخطر.. كلوب يعرب عن قلقه ويطالب السلطات الكروية بإيجاد حل للميركاتو السعودي!

أعرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن قلقه من روزنامة الانتقالات الصيفية في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويغلق باب سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا في الأول من سبتمبر، بينما تستمر نافذة الميركاتو في السعودية لأسبوع آخر، حتى السابع من سبتمبر.

هذا يعني أنه لا يزال بإمكان الأندية السعودية إضافة المزيد من الصفقات البارزة هذا الصيف، عندما لا تستطيع الأندية الأوروبية ذلك.

وناشد كلوب الاتحادين الدولي لكرة القدم "فيفا" والأوروبي "يويفا" لإيجاد حل لهذا الأمر في الوقت الذي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو الدوري السعودي.

وكشف كلوب في مؤتمر صحفي في سنغافورة عشية مواجهة بايرن ميونخ وديا، عن قلقه لرحيل مهاجم "الريدز" السابق، السنغالي ساديو ماني من الفريق البافاري إلى نادي النصر السعودي، مشيرا إلى أن تأثير السعودية بات "ضخما".

وأوضح أن الأسوأ من كل ذلك أن نافذة الانتقالات في السعودية لن تغلق سوى بعد مرور 3 أسابيع من نهايتها في أوروبا أي أن الأندية السعودية تستطيع التعاقد مع أي لاعب خلال تلك الفترة.

وقال كلوب: "يتعين على الاتحاد الدولي فيفا والأوروبي يويفا إيجاد حل لهذا الأمر".

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ومنذ مطلع العام الحالي، تعاقدت الأندية السعودية مع أكثر من نجم عالمي، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى النصر في يناير 2023، حيث فتح الباب لنزوح لاعبين آخرين من أوروبا مثل، الثلاثي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وفابينيو ومالكون، والثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي روبن نيفيز، والجزائري رياض محرز، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الصربي وسيرغي سافيتش، والثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي، وإدوارد ميندي، وقائد ليفربول السابق الإنجليزي جوردان هندرسون وغيرهم.

وأضاف كلوب: "لقد تأثرنا بذلك بكل تأكيد. يتعين علينا تعلم كيفية إدارة هذا الأمر".

وتأثر ليفربول بالفعل بانتقال اللاعبين إلى السعودية، حيث انضم قائد "الريدز" جوردان هندرسون إلى نادي الاتفاق، ولاعب خط وسطه البرازيلي فابينيو إلى الاتحاد، إضافة إلى انتقال مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى صفوف نادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

المصدر: وكالات