الإخبارية السعودية: نادي النصر يتوصل إلى اتفاق لضم نجم إنتر

كشفت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، الاثنين، أن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مع نظيره إنتر الإيطالي، لضم نجم خط وسط الأخير، الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش.

وجاء في تدوينة لحساب الإخبارية في موقع "تويتر": "نادي النصر يتوصل لاتفاق رسمي مع إنتر لضم الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش لصفوفه".

#عاجل | نادي #النصر يتوصل لاتفاق مع رسمي مع الإنتر لضم الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش لصفوفه #الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/ggXjxcy8FR — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) June 26, 2023

كما أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في سوق انتقالات اللاعبين، أن نادي النصر اتفق بالفعل مع إنتر للتعاقد مع بروزوفيتش، لكنه أشار إلى أن اللاعب الكرواتي لم يتخذ قراره حتى الآن.

وتشير بعض التقارير إلى أن بروزوفيتش لن يستعجل في اتخاذ القرار بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي حيث يسعى نادي برشلونة أيضا لضمه.

ويبلغ بروزوفيتش من العمر 30 عاما، وينشط في خط الوسط، وكان من أبرز لاعبي إنتر في الموسم المنقضي حيث وصل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: الإخبارية السعودية