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قابلوه صدفة في المطار.. لاعبو الأهلي يحرجون مشجع الزمالك "عاشق" الوداد (فيديو)

الرياضة

قابلوه صدفة في المطار.. لاعبو الأهلي يحرجون مشجع الزمالك
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر احتفالات صاخبة للاعبي الأهلي المصري في المطار أمام أحد مشجعي نادي الزمالك، وذلك عقب تتويج "المارد الأحمر" بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي أمس الأحد في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-1.

وقبل مواجهة الإياب في الدار البيضاء، انتشر فيديو على نطاق واسع لمشجع نادي الزمالك المصري (الغريم المحلي لنادي الأهلي)، وهو يؤكد أنه سافر من ألمانيا إلى المغرب لمساندة فريق الوداد المغربي، وقال: "أنا قادم من ألمانيا، رابطة مشجعي الزمالك في ألمانيا كلهم يساندون الوداد".

ويبدو أن لاعبي الأهلي تعرفوا عليه من مقطع فيديو كان قد نشره مسبقا، وعندما قابلوا مشجع الزمالك في طريق العودة للقاهرة ويحملون كأس دوري أبطال إفريقيا، التفوا حول المشجع الذي كان يجلس على عربة نقل الأمتعة في المطار، واحتفلوا بترديد أغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده"، ولم يحرك المشجع ساكنا في هذه اللحظة وبدا منشغلا بهاتفه.

المصدر: RT

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