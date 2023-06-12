قابلوه صدفة في المطار.. لاعبو الأهلي يحرجون مشجع الزمالك "عاشق" الوداد (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر احتفالات صاخبة للاعبي الأهلي المصري في المطار أمام أحد مشجعي نادي الزمالك، وذلك عقب تتويج "المارد الأحمر" بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي أمس الأحد في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-1.

مشجع الزمالك اللي جاي من ألمانيا ليلته منيله بيسهرون عليه 😂



pic.twitter.com/EwsSTJvB2F — سمّـار/ #انا_نقلت1444 (@Summar_11) June 11, 2023

وقبل مواجهة الإياب في الدار البيضاء، انتشر فيديو على نطاق واسع لمشجع نادي الزمالك المصري (الغريم المحلي لنادي الأهلي)، وهو يؤكد أنه سافر من ألمانيا إلى المغرب لمساندة فريق الوداد المغربي، وقال: "أنا قادم من ألمانيا، رابطة مشجعي الزمالك في ألمانيا كلهم يساندون الوداد".

لاعبي الأهلي يرقصون حول مشجع الزمالك الحاضر من ألمانيا لدعم الوداد المغربي في المطار 😂😂 pic.twitter.com/BA7grDmPHg — 💫Moshira Elmesiry💫 (@Elmesiry__80) June 12, 2023

القدر ينتقم من مشجع #الزمالك

الذي أعلن تشجيعه لفريق #الوداد

⚽️🔴

شاهد احتفال لاعبو #الأهلي في المطار

بعد مشاهدته صدفة pic.twitter.com/ozipy7vXni — القنّاص الرياضي🎯🥅 (@qannasreyadi) June 12, 2023

ويبدو أن لاعبي الأهلي تعرفوا عليه من مقطع فيديو كان قد نشره مسبقا، وعندما قابلوا مشجع الزمالك في طريق العودة للقاهرة ويحملون كأس دوري أبطال إفريقيا، التفوا حول المشجع الذي كان يجلس على عربة نقل الأمتعة في المطار، واحتفلوا بترديد أغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده"، ولم يحرك المشجع ساكنا في هذه اللحظة وبدا منشغلا بهاتفه.

المصدر: RT