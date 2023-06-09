أحمد حجازي يفسد احتفالية كريم بنزيما

أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن مدافعه المصري أحمد حجازي أجرى عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتعرض أحمد حجازي لإصابة قوية في الركبة، خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء (1-0) في الجولة قبل الأخيرة من الموسم المنصرم لدوري "روشن" السعودي للمحترفين، والذي لعب المصري دورا كبيرا في فوز "العميد" باللقب واعتلاء منصة التتويج.

وقال نادي اتحاد جدة في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن أحمد حجازي (32 عاما)، أجرى عملية جراحة ناجحة في الرباط الصليبي يوم الأربعاء الماضي، بالعاصمة البريطانية لندن.

📝 جراحية ناجحة لحجازي pic.twitter.com/yuiqihqAoO — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 9, 2023

وسيغيب أحمد حجازي بعد إجرائه عملية في الرباط الصليبي، عن الملاعب لمدة 6 أشهر على أقل تقدير.

وحال استمرار حجازي مع نادي الاتحاد، فإنه لن يشارك مسابقة كأس العرب للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، ولن يعود حتى بداية العام المقبل.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قرر استبعاد حجازي من قائمة الفراعنة النهائية لمعسكر يونيو الجاري.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو الجاري، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية في "كوت ديفوار".

وأعرب جمهور الاتحاد عن حالة كبيرة من الحزن، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وطالب عدد منهم بضرورة استمرار اللاعب حتى يتعافى من إصابته، تقديرا لما قدمه مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوفه.

وأفسد نبأ إصابة حجازي بقطع في الرباط الصليبي، احتفال جمهور نادي الاتحاد بالصفقة التاريخية يوم الثلاثاء الماضي، من خلال الإعلان رسميا التعاقد مع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، قادما من ريال مدريد.

المصدر: وكالات