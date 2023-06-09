"مشكلة طبية".. تعرقل انضمام كانتي إلى الاتحاد السعودي

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن عملية انتقال لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي إلى نادي الاتحاد السعودي قد علقت بسبب مشكلات في الفحص الطبي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قوله إن نغولو كانتي، البالغ من العمر 32 عاما "وقع اتفاقا ملزما وليس عقدا نهائيا. ما زلنا نراجع نتيجة الفحص الطبي. لديه تاريخ طويل من الإصابات ونريد توخي الحذر قبل توقيع عقد ضخم".

وسبق لكانتي أن غاب لمدة ستة أشهر عن صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بسبب مشكلات في عضلة الفخذ الخلفية، ما يهدد إتمام صفقة انضمام اللاعب إلى نادي الاتحاد السعودي للعب بجوار مواطنه كريم بنزيما المنتقل من ريال مدريد الإسباني.

المصدر: وسائل إعلام