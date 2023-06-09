راتب ضخم.. تفاصيل عرض الأهلي السعودي لضم رياض محرز

كشفت شبكة "ESPN" التلفزيونية الأمريكية، عن تفاصيل العرض السعودي لضم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق، مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت شبكة "ESPN" أن نادي الأهلي سيعرض على محرز عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث، براتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو، بجانب الإضافات والحوافز.

ويعتقد أن رياض محرز منفتح على الانتقال إلى الدوري السعودي، لكن من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان مانشستر سيتي سيسمح للاعب بالمغادرة.

وأشار تقرير "ESPN"، إلى أنه حال وافق الفريق الإنجليزي على مغادرة لاعبه الجزائري ملعب "الاتحاد"، فإنه بالتأكيد لن يكون بشكل مجاني، بل بمقابل مادي.

ويتوقع أن يحسم مستقبل محرز بشكل نهائي، عقب خوض الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء غد السبت، ضد إنتر ميلان الإيطالي.

ويشعر اللاعب الجزائري بالإحباط، وقد يفكر في الرحيل، وعدم الانتظار لنهاية عقده حتى صيف 2025، بسبب قلة دقائق لعبه مع مانشستر سيتي.

وشارك رياض محرز (32 عاما) هذا الموسم في 47 مباراة فقط بجميع المسابقات، ومعظمها بشكل احتياطي، سجل فيها 15 هدفا إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات