راموس يلمح لانتقاله مع مودريتش للدوري السعودي (صورة)

ارتبط اسم الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بالانتقال إلى دوري "روشن" السعودي خلال الصيف الحالي.

وينتهي عقد المخضرم سيرخيو راموس (37 عاما) مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الجاري، مما يسمح له بالتوقيع مجانا لأي فريق.

ووضع راموس، إعجابا من حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، على منشور يشير إلى احتمالية تواجده مع، لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، في أهلي جدة، خلال الموسم الجديد.

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ويرتبط لوكا مودريتش بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الشهر الحالي أيضا، ولم يعلن الفريق الملكي عن تمديد عقد النجم الكرواتي حتى الآن.

يذكر أن أهلي جدة ارتبط أيضا بالتعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وزعمت عدة تقارير، أن وليد معاذ رئيس أهلي جدة، يتواجد في إنجلترا منذ الأربعاء الماضي، وبدأ المفاوضات مباشرة مع ممثلي اللاعب الجزائري.

المصدر: وسائل إعلام