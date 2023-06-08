زوجة بنزيما تتصدر الواجهة.. والجمهور يقارن بينها وبين جورجينا صديقة رونالدو (صور)

تصدرت عارضة الأزياء الفرنسية كورا غوتييه محركات البحث وواجهة المنصات الالكترونية خلال الساعات الماضية، بعد توقيع زوجها الفرنسي كريم بنزيما لنادي اتحاد جدة السعودي.

دخلت كورا غوتييه دائرة الضوء بقوة بعد زواجها من لاعب كرة القدم الشهير كريم بنزيما قبل أعوام.

ورغم محاولات بنزيما وزوجته إبعاد حياتهما عن الأضواء ومنحها الكثير من السرية، إلا أن كاميرات الإعلام نجحت في اختراقها مرات عدة، خصوصا مع تحقيق اللاعب إنجازات كبرى مثل حصوله على جائزة الكرة الذهبية 2022.

instagram/coragauthier

وكورا الزوجة الثانية لكريم بنزيما، وكان ملاحظا حضورها إلى جانب الفرنسي، وزوجته الأولى الممرضة الفرنسية كلوي دو لونييه، والدة ابنته الكبرى "ميليا"، في حفل استلام كريم مهاجم ريال مدريد السابق، جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022.

من هي كورا غوتييه؟

ولدت كورا غوتييه في 11 أبريل 1989، في فرنسا ونشأت مع أختها ساري غوتييه هناك وحصلت على الجنسية الفرنسية، لكن أصل عائلتها من جزر المارتينيك.

الشابة الفرنسية، التي تبلغ من العمر حاليا 32 عاما، تعمل في مجال الموضة والأزياء وتحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصنف من "المؤثرين".

وذكر موقع "sportskeeda" أن كورا عارضة أزياء وتعمل في ماركات الملابس والأحذية، وإلى جانب ذلك هي أيضا مؤثرة عبر "إنستغرام"، لأنها تحظى بشعبية كبيرة على هذا التطبيق مع أكثر من 161 ألف متابع.

اكتسبت كورا شهرتها بعد زواجها من كريم بنزيما، واحتراما لشهرة زوجها وعاداتهما الإسلامية تسعى الشابة للحفاظ على حياتهما الشخصية بعيدة عن الأضواء.

ووفقا للموقع أيضا، فإن الزوجين التقيا أول مرة في دبي بدولة الإمارات في ديسمبر 2015، وبعد ذلك بدأ الزوجان في التعارف.

بعد التعارف نحو عام، تزوجت كورا غوتييه من كريم بنزيما في ديسمبر 2016، ورزق الزوجان بطفلهما الأول إبراهيم بنزيما في 5 مايو 2017، كما يعيش معهما ابنة اللاعب من زواجه السابق وتدعى "ميليا".

instagram/coragauthier

في وقت لاحق، انتقلت كورا إلى مدريد مع كريم وكانت من أشد الداعمين له، وظلت حياة كورا غوتييه الشخصية بعيدة عن دائرة الضوء، إذ تشارك زوجها الرأي، القاضي بعدم نشر صورهما العائلية والشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث إن للنجم الفرنسي الشهير تصريحا إعلاميا، قال فيه إنه لا يفضل نشر صوره العائلية على الملأ، معتبرا ذلك غير ضروري، حرصا على تنشئة أطفاله بطريقة صحية، بعيدا عن الشهرة والأضواء التي يمكن أن تؤثر على سلامة أبنائه النفسية.

بيد أن تكهن موقع "sportsmanor" أن علاقة بنزيما وكورا ليست على ما يرام، وذكر: "هناك عدد متزايد من الشائعات على الإنترنت مؤخرا عن طلاق الزوجين، لكن لا توجد معلومات رسمية حول هذا الموضوع".

ورغم إحاطة بنزيما حياته الشخصية بكثير من السرية والغموض، وحرصه على خصوصيتها، فقد أكدت وسائل أنباء عالمية عدة أن اللاعب الفرنسي يقيم علاقة جديدة مع عارضة أخرى تدعى جوردان أوزونا، وهي التي ظهرت صورها رفقة اللاعب بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية.

instagram/coragauthier

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وأشارت بعض الصحف إلى أن أوزونا هي التي سترافق بنزيما في حياته الجديدة بالسعودية، وهو الأمر الذي ستكشف عنه الأيام المقبلة.

وبدأ الجمهور في مقارنات بين عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل في يناير الماضي، إلى فريق النصر السعودي، وبين زوجة بنزيما.

جورجينا تشارك إعلاميا في كل الأحداث العالمية المهمة المتعلقة بعروض الأزياء والجمال، كما لها سلسلة برامج وثائقية باسمها تحكي عن حياتها، فيما تفضل كورا الابتعاد عن الأضواء، وعن عدسات المصورين والفضوليين، على الرغم من أنها تمتهن عرض الأزياء أيضا، وتعتبر واحدة من أهم العارضات الفرنسيات.

المصدر: وسائل إعلام