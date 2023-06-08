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شاهد.. شبيه كريم بنزيما يشعل أجواء ملعب "الجوهرة المشعة"

الرياضة

شاهد.. شبيه كريم بنزيما يشعل أجواء ملعب
twitter/ittihad
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خطف شبيه الفرنسي كريم بنزيما، المهاجم الجديد لنادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، أضواء ملعب "الجوهرة المشعة"، مساء اليوم الخميس، أثناء حفل تقديم اللاعب للجماهير.

وظهر مشجع في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة"، مرتديا قميص "النمور" ونظارات على طريقة بنزيما ورباطة اليد الشهيرة.

وأطلق عشاق نادي الاتحاد لقب "شبيه بنزيما" على مشجع، نظرا للشبه الكبير في ملامحه مع المهاجم الفرنسي، الذي انضم إلى صفوف "النمور" لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وكان "شبيه بنزيما" قد خطف الأنظار قبل أيام، بعد ظهوره بقميص الاتحاد في مدينة بريدة السعودية، حيث قام بالتصوير مع جماهير اتحاد جدة، التي ظن بعضها أنه المهاجم الفرنسي.

المصدر: وسائل إعلام 

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