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السعودية.. بنزيما يظهر داخل مطعم في جدة برفقة وزير الرياضة (صور)

الرياضة

السعودية.. بنزيما يظهر داخل مطعم في جدة برفقة وزير الرياضة (صور)
twitter/ittihad
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رصدت عدسات الكاميرا اللاعب الجديد لنادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما برفقة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل داخل مطعم في مدينة جدة.

وانتشرت صور، على منصات التواصل، لكريم بنزيما وهو يلتقط الصور التذكارية مع وزير الرياضة، وآخرين.

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ووصل كريم بنزيما (35 عاما) إلى جدة مساء أمس الأربعاء، بعد تعاقده مع نادي الاتحاد لثلاثة مواسم حتى عام 2026.

ومن المقرر تقديم بنزيما للجماهير في حفل ضخم، يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة".

المصدر: وسائل إعلام 

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