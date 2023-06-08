استقبال أسطوري.. وتصريحات بنزيما في حفل تقديمه (فيديو)

قدم نادي الاتحاد السعودي بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، مساء اليوم الخميس، مهاجمه الجديد الفرنسي كريم بنزيما، في حفل مهيب على ملعب "الجوهرة المشعة".

ووصل كريم بنزيما إلى "الجوهرة المشعة" لحضور حفل تقديمه للجماهير بعد التعاقد معه رسميا لمدة ثلاثة مواسم، قادما من نادر ريال مدريد الإسباني.

وكان في استقبال المهاجم الجديد لنادي اتحاد جدة، كبار مسؤولي النادي، وعبر كريم بنزيما عن سعادته بالانضمام لصفوف نادي اتحاد جدة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتحدث المهاجم الفرنسي عن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى الدوري السعودي من بوابة "العميد"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب "الجوهرة المشعة"، قبل بدء حفل تقديمه أمام الجماهير.

وقال بنزيما: "اخترت الاتحاد لأنه كبير وجماهيري، حققت الكثير من البطولات في أوروبا ولدي رغبة كبيرة لاستثمار خبرتي وإحراز العديد من الألقاب والارتقاء بالنادي إلى مصاف الكبار".

الأفضل في العالم في معقل النمور 🏟️🔥#Benzema2Ittihadpic.twitter.com/LKWjGmoju3 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

وأضاف: "المناصرون مهمون ويقدمون الكثير من السعادة وهم اللاعب رقم 12 المحفز للإبداع في الميدان"، وأضاف بنزيما: "متشوق لرؤية جماهير الاتحاد".

ودخل كريم بنزيما إلى أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" وسط استقبال حار من قبل الجماهير المحتشدة في المدرجات.

وتبادل المهاجم الفرنسي التحية مع الجماهير، وعرض الكرة الذهبية التي حصل عليها في العام الماضي، لأفضل لاعب في العام 2022 مع ريال مدريد.

الكرة الذهبية تضيء الجوهرة المشعة 🤩💛🖤#Benzema2Ittihadpic.twitter.com/NSEzrG2eAt — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات