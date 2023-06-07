رسميا ميسي يكشف سر رفضه عرض الهلال السعودي وأسباب فشل العودة لبرشلونة.. وفريقه المقبل!

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نهاية الموسم (2022-2023).

وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاماً) الموسمين الأخيرين في باريس سان جرمان الفرنسي، ولعب مباراته الأخيرة مع النادي يوم السبت الماضي، بعد انتقاله في العام 2021 من برشلونة حيث قضى معظم مسيرته الكروية.

وقال ميسي في مقابلة مع الصحيفتين وقال ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين: "لقد قررت الذهاب إلى ميامي، ليس لدي (اتفاق) مختوم بنسبة 100% أو ربما هناك أشياء يجب القيام بها، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك".

وأوضح النجم الأرجنتيني أنه لا يريد أن ينتظر برشلونة لإيجاد صيغة للتمكن من التوقيع معه، نظرا لوضع النادي المالي الذي أدى إلى رحيله عنه.

وأضاف: "كنت أخشى أن يحدث ذلك مرة أخرى. (قررت) مغادرة أوروبا، صحيح أنني تلقيت عروضاً من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أفكر في الأمر حتى لأنه في أوروبا، كانت فكرتي هي الذهاب إلى برشلونة فقط".

وواصل النجم الأرجنتيني إنه "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من العودة إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى ميامي لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر".

وأردف قائلا: "ذاهب بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد، ولكن بمزيد من الهدوء".

وتابع "كنت متحمسا جدا للعودة، لكن بعد تجربة خروجي قبل عامين لم أرغب في تكرار نفس الموقف وانتظار ما سيحدث وأرهن مصيري ومستقبلي في يد غيري".

وشدد النجم الأرجنتيني على أن العامل المالي لم يكن له أي دور في قراره، مضيفا "لو كان الأمر يتعلق بالمال، لكنت ذهبت إلى السعودية أو أي مكان آخر. لقد عرض علي الكثير من المال، لكني اخترت إنتر ميامي".

وختم "أغادر أوروبا رغم أنه وصلني عدة عروض من فرق أوروبية ولكنني لم أدرسها، لأن هدفي في أوروبا هو العودة إلى برشلونة".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وعن مرافقة بوسكيتس وألبا له في إنتر ميامي، أجاب: “تردد ذلك كما قالوا إنهما سيتواجدان معي في السعودية، لكنهما يبحثان مستقبلهما، ولم نتفق أبدا على الذهاب إلى أي ناد معا، واتخذت قراري بنفسي ولا أعرف ماذا سيفعلان”.

وكانت التقارير تتحدث في الأيام الماضية عن اهتمام متزايد من الهلال السعودي بالحصول على ميسي، بجانب محاولات برشلونة لاستعادة البرغوث.

لكن ميسي فاجأ الجميع وقرر اللعب لصالح الفريق الأمريكي، المملوك لأسطورة إنجلترا، ديفيد بيكهام.

وذكرت صحيفة “سبورت” أن إنتر ميامي، سيمنح “ليو”، عقدا لمدة 4 مواسم، أما الهلال فتقدم بعرض للبرغوث لمدة موسمين فقط.

المصدر: وكالات