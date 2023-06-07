الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد يرد على احتمالية انضمام ميسي للهلال

أكد رئيس نادي الهلال السابق، الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، عدم امتلاكه معلومة مؤكدة حول احتمالية انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق "الزعيم"، هذا الصيف.

ورد الأمير عبد الرحمن بن مساعد على أسئلة متابعيه على منصة "تويتر"، قائلا: "لا أدري لماذا يتوقع بعض الأحبة أن لدي إجابة عن توقيع ميسي (المتداول) للهلال، اغلب المنشن في ردود تغريداتي مؤخرا عن هذا.. لا أعلم ولا أظن أن أحدا يعلم غير المختصين بالأمر من المسؤولين عن التعاقدات للأندية..".

وتابع: "بالنسبة لي كمشجع هلالي إن حضر ميسي فهو مكسب كبير بكل المقاييس وان لم يحضر فسيأتي للهلال أكثر من لاعب يصنعون الفارق الكبير وفق الدعم الهائل من الدولة حفظها الله ورؤية سيدي ولي العهد الشاملة للرياضة التي أعلنت مؤخرا".

لا أدري لماذا يتوقع بعض الأحبة أن لدي إجابة عن توقيع ميسي( المتداول ) للهلال ،اغلب المنشن في ردود تغريداتي مؤخرًا عن هذا.. لا أعلم ولا أظن أن أحدًا يعلم غير المختصين بالأمر من المسؤولين عن التعاقدات للأندية ..

بالنسبة لي كمشجع هلالي ان حضر ميسي فهو مكسب كبير بكل المقاييس وان لم… — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) June 6, 2023

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وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي الهلال قدم عرضا كبيرا للنجم ليونيل ميسي، للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية، كما ارتبط اسم النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم "قطر 2022" بالعودة لنادي برشلونة الإسباني أو الانتقال إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم.

المصدر: وسائل إعلام