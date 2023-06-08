طفل يفاجئ الأسطورة زيدان بسؤال غير متوقع!

أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، تواصلوا مع الأسطورة زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، ليتولى قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت "لو باريزيان"، أن نادي باريس سان جيرمان استقر على إقالة المدرب الحالي كريستوف جالتيه.

وقالت الصحيفة إن زيدان رفض عرض الفريق الباريسي مجددا، بعدما رفض عرضا مماثلا في صيف 2021.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن زيدان تواجد في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس الأربعاء، لحضور حدث خيري، وفاجأه طفل بسؤاله عن خطوته التدريبية في الأشهر المقبلة.

رد زيدان مبتسما "في أي صحيفة تعمل؟.. لقد فاجأتني بهذا السؤال، بالنسبة لي، في الفترة الحالية، لا أخطط لشيء".

وختمت الصحيفة تقريرها بأن الترشيحات حاليا بشأن المدرب الجديد لفريق باريس سان جيرمان تدور بين الألماني جوليان ناغلسمان والثنائي الإسباني لويس إنريكي وتشابي ألونسو.

المصدر: وسائل إعلام