"ماركا" تفجر مفاجأة حول وجهة ليونيل ميسي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اتخذ قراراه بشأن وجهته المقبلة.

وقال صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ميسي سيلعب الموسم المقبل في إنتر ميامي الأمريكي، حيث اتخذ قراره بالفعل، رغم أن توقيع العقد مع النادي لا يزال معلقا".

وأضافت الصحيفة: "ميسي تجاهل العروض المقدمة له من الهلال السعودي وبرشلونة، من أجل اللعب في الدوري الأمريكي".

وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع "تويتر": "ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي".

وتابع "البرغوث اتخذ القرار النهائي، وسيعلن عنه في الساعات المقبلة.. لا توجد أي فرصة لعودته إلى برشلونة رغم محاولات اللاعب لإنجاز الصفقة".

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami



🇺🇸 Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen.



𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi#MLSpic.twitter.com/OTYWIlEzNc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023

وكتب جاستون إيدول، الصحفي الأرجنتيني بشبكة "TyC Sports"، عبر حسابه على منصة "تويتر": "ميسي سيعلن قراره في الساعات المقبلة".

وسبق أن كتب جاستون: "ميسي لن يعود بشكل نهائي إلى صفوف برشلونة".

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عكس ما صرح خورخي هوراسيو ميسي، والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي، بأن نجله يرغب في العودة إلى برشلونة، وذلك بعد اجتماع مع رئيس النادي الإسباني خوان لابورتا، يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن ليونيل ميسي (35 عاما) تلقى عرضا خياليا من الهلال السعودي، بجانب المحاولات المستميتة من إدارة برشلونة لتعديل الوضع الاقتصادي لاستعادة "البرغوث".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان في وقت سابق، رحيل مهاجمه ليونيل ميسي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، وأصبح لاعبا حرا في الميركاتو الصيفي.

المصدر: وسائل إعلام