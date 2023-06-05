والد ميسي يكشف وجهة "البرغوث"

صرح خورخي هوراسيو ميسي، والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي، بأن نجله يرغب في العودة إلى برشلونة، وذلك بعد اجتماع اليوم الاثنين مع رئيس النادي الإسباني خوان لابورتا.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مهاجمه ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم، مساء يوم السبت الماضي.

وكتب الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، "تغريدة" اليوم، قال فيها: "خورخي ميسي بعد لقائه مع رئيس برشلونة لابورتا: "ليو يريد العودة إلى برشلونة وأحب أن أراه يعود إلى برشلونة".

وأضاف خورخي ميسي "الانتقال إلى برشلونة، هو خيار بالتأكيد".

🚨 Jorge Messi after meeting Barcelona president Laporta: “Leo wants to return to Barcelona and I’d love to see him back to Barça”.



“Barça move is an option for sure”, Jorge Messi added — via @tjuanmarti. pic.twitter.com/UwIrMX4GSz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

يذكر أن ليونيل ميسي (35 عاما) انضم إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، صيف 2021 في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة، وسيرحل عن النادي الباريسي مع انتهاء عقده يوم 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.

وأحرز النجم الأرجنتيني 32 هدفا إضافة إلى 35 تمريرة حاسمة في 74 مباراة مع سان جيرمان، وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب محلية: الدوري في مناسبتين وكأس السوبر الفرنسي.

المصدر: وكالات