جيف مونسون بعد تخليه عن الجنسية الأمريكية: أود أن أرى ميسي في الدوري الروسي

أعرب المقاتل في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، جيف مونسون، عن رغبته في رؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أن ذلك ممكن.

ونقل موقع "bookmaker-ratings.ru" عن جيف مونسون، الحاصل على الجنسية الروسية، قوله: "بالطبع، أود أن أرى ميسي في الدوري الروسي. أعتقد أنه من الممكن - روسيا لديها علاقات جيدة مع الأرجنتين. لكن انتقال ميسي لناد الروسي سيكون مكلفا للغاية، لأنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء يوم السبت الماضي، رسميا رحيل مهاجمه مع انتهاء عقده يوم 30 يونيو الجاي.

وانضم ليونيل ميسي (35 عاما) إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف 2021، قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر، وسجل 20 هدفا خلال الموسم المنصرم إضافة إلى 19 تمريرة حاسمة خلال 38 مباراة.

يذكر أن جيف مونسون أعلن رسميا التخلي عن جنسيته الأمريكية، بسبب رفضه سياسة واشنطن، وأشار إلى أنه سلم جواز سفره الأمريكي إلى القنصلية الأمريكية في مدينة إسطنبول التركية.

وحصل جيف مونسون (52 عاما) بطل العالم في رياضة جيو جيتسو، وأحد نجوم رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) سابقا، حصل على الجنسية الروسية في عام 2018، وأصبح عضوا في مجلس مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو.

المصدر: "russian.rt.com"