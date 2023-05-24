"أنا روسي فقط".. المقاتل مونسون يتخلى عن الجواز الأمريكي ويسلمه في تركيا

أعلن المقاتل السابق لرياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، جيف مونسون، الحاصل على الجنسية الروسية، رسميا التخلي عن جنسيته الأمريكية بسبب رفضه سياسة واشنطن.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية" عن مونسون قوله: "لقد سلمت جواز سفري الأمريكي إلى القنصلية الأمريكية في مدينة إسطنبول. لقد رفضته بسبب سياسة الولايات المتحدة. كل أفكاري ومستقبلي مرتبطة بروسيا فقط. الآن لم أعد أمريكيا، فأنا روسي فقط".

يذكر أن جيف مونسون (52 عاما) نجم فنون القتال المختلطة السابق وبطل العالم في رياضة جيو جيتسو زار روسيا لأول مرة في عام 2011، لخوض نزال ضد المقاتل الروسي السابق فيودور يميليانينكو، وخسر فيه.

وفي عام 2018، حصل الأمريكي على الجنسية الروسية وأصبح عضوا في مجلس مدينة كراسنوغورسك.

المصدر: RT