دبي.. مشاجرة بين "الذئب الشيشاني" حمزة وبطل العالم للملاكمة علي عليف

أفادت قناة "تي في" الرياضية الروسية، بأن السويدي، حمزة تشيمايف، مقاتل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، تشاجر مع أحد زملائه في الفريق أثناء التدريبات.

ويجري حمزة تشيمايف، الذي يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف اتحاد "UFC" لفئة الوزن المتوسط (ما دون 77 كغم)، معسكرا تدريبيا في الإمارات حاليا، استعدادا لنزال محتمل ضد بطل"UFC" السابق الأمريكي كامارو عثمان النيجيري الأصل، والذي من المنتظر أن يقام في أكتوبر المقبل، بالعاصمة أبو ظبي ضمن بطولة "UFC 294".

وانتشرت أنباء على شبكات التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، تفيد بنشوب شجار بين حمزة تشيمايف الملقب بـ"الذئب الشيشاني" وبطل العالم في الملاكمة التايلاندية علي علييف أثناء التدريب.

ونقلت قناة "تي في" عن مصدر، قوله: "كان ذلك قبل أيام قليلة، شاهدت الفيديو فقط، وبدا لي أن خمزة لم يفعل شيئا من شأنه أن يظهره بشكل سلبي. أراد كل منهما الدفاع عن موقفه، وحدث شجار في نهاية المطاف. كان الأمير مثيرا للاهتمام، وتم فض الاشتباك بينهما في النهاية".

وحقق حمزة تشيمايف (29 عاما) المنحدر من أصول شيشانية، 12 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 6 تحت رعاية اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، من دون أن يتعرض لأي هزيمة، ولكنه لم يشارك في أي نزال منذ سبتمبر 2022، بعد فوزه على الأمريكي كيفن هولاند بالإخضاع في الجولة الأولى.

المصدر: "matchtv.ru"