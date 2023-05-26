مقاتل بريطاني يرغب في الحصول على الجنسية الروسية

صرح البريطاني، أولي تومسون، رياضي الفنون القتالية المختلطة "MMA"، بأنه لا يمانع في الحصول على جواز السفر الروسي، وذلك وفقا لموقع "MMA.Metaratings.ru".

وقال أولي تومسون: "ولم لا؟ إذا حدث هذا، فلن أواجه أي مشاكل مع التأشيرة. إنه أمر مثالي. كلما زاد عدد جوازات السفر كان ذلك أفضل. بالمناسبة، في كل مرة زرت فيها روسيا، كنت أجرب دائما الفودكا الروسية، ولكي أكون صادقا، لا أود التحدث عن العواقب. إنها رائعة".

يذكر أن أولي تومسون (43 عاما) حقق 21 انتصارا، وتكبد 16 هزيمة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، ضمن اتحادي "UFC" و"Bellator" للفنون القتال المختلطة "MMA"، ومن المنتظر أن يواجه منافسه الروسي أليكسي أولينيك اليوم الجمعة.

المصدر: "sportbox.ru"