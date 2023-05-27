شاهد.. المقاتل البريطاني أولي تومسون يروض "الأفعى العاصرة"

فاز المقاتل البريطاني، أولي تومسون، على منافسه الروسي أليكسي أولينيك بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما، مساء الجمعة، في العاصمة موسكو، وذلك ضمن بطولة "نادي القتال - REN-TV".

وتمكن المقاتل البريطاني من الفوز على خصمه الروسي الملقب بـ "الأفعى العاصرة" في الجولة الأولى من النزال، بالضربة القاضية.

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وحقق أولي تومسون (43 عاما) بذلك انتصاره الثاني والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقال 16 هزيمة.

بينما تعرض أليكسي أولينيك (45 عاما) للهزيمة الثامنة عشرة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقال 60 انتصارا، مقابل تعادل واحد.

المصدر: "russian.rt.com"