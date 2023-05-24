المقاتل الروسي مونسون: أشعر بالسعادة بعد أن تخليت عن الجنسية الأمريكية

صرح المقاتل السابق برياضة الفنون القتالية المختلطة MMA، جيف مونسون، الحاصل على الجنسية الروسية، بأنه يشعر بالسعادة بعد تخليه عن جنسيته الأمريكية.

ونقلت صحيفة "سبورت إكسبريس - Sport-Express" الرياضية الروسية عن مونسون قوله: "بالأمس تخليت عن جنسيتي الأمريكية في القنصلية في تركيا. أشعر بتحسن! أشعر بالسعادة. وأخيرا، انتهى الأمر".

وحصل المقاتل الأمريكي على الجنسية الروسية عام 2018، وأصبح نائبا في مجلس مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو.

جيف مونسون يبلغ من العمر 52 عاما، ولد في الولايات المتحدة، وشارك في هذا البلد في أنواع مختلفة من الرياضات القتالية والاتحادات، بما في ذلك العديد من النزالات ضمن اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

في وقت سابق أفيد بأن مونسون قد يخوض نزاله الأول بعد التخلي عن الجنسية الأمريكية، في يونيو المقبل.

المصدر: "russian.rt.com"