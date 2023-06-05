نيمار يودع ميسي بكلمات مؤثرة تشعل منصات التواصل.. والبرغوث يرد

حرص النجم البرازيلي، نيمار جونيور، على توجيه رسالة لزميله وصديقه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد رحيل "البرغوث" عن صفوف فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكتب نيمار رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" ودع من خلالها صديقه ميسي: "أخي.. لم يحدث كما اعتقدنا لكننا جربنا كل شيء. كان من دواعي سروري مشاركة عامين آخرين معك"، في إشارة إلى الفشل في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف النجم البرازيلي: "حظا سعيدا في مرحلتك الجديدة وكن سعيدا. أحبك ليو ميسي".

وحظيت "تدوينة" نيمار بإعجاب أكير من 15 مليون 700 ألف شخص على صفحته خلال 24 ساعة من نشرها.

instagram/neymarjr

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ورد ميسي على رسالة نيمار، قائلا: "شكرا نيمار، رغم كل هذا نحن استمتعنا باللعب معا والمشاركة يوميا، أتمنى لك الأفضل. أنت نجم كبير وشخص جميل وهذا هو الأهم في الأخير. أنا أحبك حقا نيمار جونيور".

المصدر: " instagram/neymarjr"