اليوم موعد الحسم.. التشكيلة الأساسية لمواجهة بطل الدوري الألماني المحتمل

يستعد فريق بوروسيا دورتموند لحسم لقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم لصالحه، في مباراته أمام ضيفه ماينز، اليوم السبت، وذلك في الجولة الـ34 الأخيرة "للبوندسليغا".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش، على "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة بوروسيا.

واختار الألماني إيدين تيرزيتش (40 عاما)، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه ماينز:

1- غريغور كوبيل

9- سيباستيان هيلير

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13- رافائيل غيريرو

15- ماتس هوميلس

17- ماريوس وولف

19- جوليان براندت

21- دونييل مالين

23- إيمري جان

25- نيكلاس سوله

26- جوليان رايرسون

27- كريم أديمي.

في المقابل، وضع الدنماركي بو سفنسون (43 عاما)، المدير الفني لفريق ماينز، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه، لمواجهة مضيفه بوروسيا دورتموند:

ويتربع فريق بوروسيا دورتموند على عرش صدارة الدوري، برصيد 70 نقطة، متقدما بفارق نقطتين، على وصيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب، الذي يحل ضيفا في الوقت ذاته على نادي كولن.

ويحتاج بوروسيا دورتموند للفوز لكي يفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2012، والتاسعة في تاريخه، بغض النظر عن مباراة، بايرن ميونخ.

المصدر: RT