ماينز "الرهيب" يقدم لقب بطل الدوري الألماني لبايرن ميونخ على "طبق من ذهب".. فيديو

احتفظ فريق بايرن ميونخ بلقب بطل الدور الألماني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه كولن (2-1) اليوم السبت، في الجولة 34 الأخيرة "للبوندسليغا"، وتعادل نادي بوروسيا دورتموند في عقر داره.

وأحرز هدفي العملاق البافاري كل من اللاعبين، الفرنسي كينغسيلي كومان، والألماني جمال موسيالا في الدقيقتين (8، 89) على الترتيب.

بينما سجل النمساوي ديجان ليوبيسيتش هدف أصحاب الأرض الوحيد بحلول الدقيقة 80 من زمن الذي جرى على ملعب "راين إينرجي ستاديون - Rhein Energie Stadion" بمدينة كولون.

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ورفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 71 نقطة، وتتصدر جدول ترتيب الدوري، متفوقا على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف فقط.

وتوج نادي بايرن ميونخ بلقب بطل "البوندسليغا" للمرة الحادية عشرة على التوالي والـ33 في تاريخه، وهو رقم قياسي، ويليه نادي نورنبرغ في المركز الثاني برصيد 9 ألقاب، ومن ثم بوروسيا دورتموند في المرتبة الثالثة برصيد 8 ألقاب.

المصدر: RT