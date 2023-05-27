اللقب في خطر.. بايرن ميونخ ينتظر خروج "الدخان الأبيض" من ملعب بوروسيا دورتموند

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا على نادي كولن اليوم السبت، ضمن الجولة ا34 الأخيرة للدور الألماني لكرة القدم، على أمل الاحتفاظ بلقب بطل "البوندسليغا"، وعينه على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش، على ملعب "راين إينرجي ستاديون - Rhein Energie Stadion" بمدينة كولون.

وسيبدأ الألماني ستيفن بومجارت (51 عاما) المدير الفني لنادي كولن، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه العملاق البافاري:

📝TEAM NEWS TIME! #effzeh head coach Steffen Baumgart makes one change to the team that started against Bremen last weekend.



Davie Selke replaces Steffen Tigges. COME ON FC! 🔴⚪

___#KOEFCBpic.twitter.com/tCvVNPpaBl — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 27, 2023

في المقابل، اختار الألماني الآخر توماس توخيل (49 عاما) المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه، لمواجهة مضيفه كولن:

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ويحتل بايرن ميونيخ حامل اللقب، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، متأخرا، بفارق نقطتين عن المتصدر نادي بوروسيا دورتموند.

ويحتاج فريق بايرن ميونخ للفوز للاحتفاظ باللقب، ولكن شرط أن يتعثر فريق بوروسيا دورتموند يتعادل أو يخسر أمام ضيفه ماينز في المباراة التي تجمعهما في الوقت نفسه، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة بوروسيا.

واحتكر نادي بايرن ميونخ لقب بطل "البوندسليغا" على مدار العقد الأخير بشكل كامل، ويتطلع للاحتفاظ باللقب للمرة الحادية عشرة على التوالي والـ33 في تاريخه، وهو رقم قياسي، ويليه نادي نورنبرغ في المركز الثاني برصيد 9 ألقاب، ومن ثم بوروسيا دورتموند في المرتبة الثالثة برصيد 8 ألقاب، ولديه فرصة ثمينة اليوم للوصول إلى اللقب التاسع في تاريخه.

المصدر: RT