مفاجأة كبرى.. بوروسيا دورتموند يفرّط بلقب الدوري الألماني "بغرابة" شديدة (فيديو)

أضاع فريق بوروسيا دورتموند فرصة ذهبية للتتويج بلقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم، بسقوطه في فخ التعادل على أرضه وبين جمهوره أمام ضيفه ماينز (2-2) بالجولة 34 الأخيرة "للبوندسليغا".

فاجأ الدنماركي أندرياس هانش أولسن مدافع فريق ماينز، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 15 من انطلاق صفارة البداية.

وأهدر المهاجم الإيفواري سباستيان هيلير فرصة ذهبية لإدراك التعادل لبوروسيا دورتموند، بإضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول. قبل أن يضاعف المهاجم النمساوي كريم أونيسيو النتيجة للضيوف بحلول الدقيقة 24.

ورد أصحاب الأرض بهدفين عبر كل من اللاعبين، المدافع البرتغالي رافائيل غوريرو، ولاعب خط الوسط الألماني نيكلاس سولي في الدقيقتين (69، و90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة بوروسيا، ولكن ذلك لم يكن كافيا للفوز باللقب.

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واكتفى فريق بوروسيا دورتموند بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة، ويتراجع إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، ويضيع فرصة الفوز باللقب بفارق الأهداف خلف بايرن ميونخ، الذي أنجز مهمته بفوزه على مضيفه نادي كولن (2-1) في المباراة التي جرت بينهما في الوقت ذاته، على ملعب "راين إينرجي ستاديون - Rhein Energie Stadion" بمدينة كولون.

وأخفق بوروسيا دورتموند في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2012، والتاسعة في تاريخه، وكسر احتكار نادي بايرن ميونخ، الذي توج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة والثلاثين في تاريخه.

المصدر: RT