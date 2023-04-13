بعبارات الغضب والتهكم.. غارسيا يهين نجوم النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، كواليس قرار إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم برئاسة مسلي آل معمر، بإقالة الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لفريق "العالمي".

وأفادت صحيفة "الرياضة" السعودية، بأن إقالة غارسيا لم تكن واردة في ذهن إدارة النصر بعد التعادل المخيب أمام مضيفه الفيحاء (0-0)، يوم الأحد الماضي، لكنها بدأت تتبلور مساء اليوم التالي، بعدما اجتمع المدرب بلاعبيه فور انتهاء الحصة التدريبية وشن عليهم هجوما كلاميا حادا علمت به الإدارة.

وذكرت الصحيفة بعض العبارات التي قالها غارسيا للاعبين مثل، دلّلتكم بما فيه الكفاية، أنت لاعب عادي اذهب إلى الرديف، وبعض من عبارات مزجت بين الغضب والتهكم أطلقها الفرنسي في اجتماعه الأخير مع لاعبيه، وكانت بداية النهاية لوجوده في النادي.

وأكدت الصحيفة أن غارسيا حمل لاعبي النصر مسؤولية التعادل أمام الفيحاء، وتهكم على الجناح عبدالرحمن غريب، واصفا إياه بـ “كينج جدة”، وقال له: "من تكون حتى تتذمر من تغييرك في المباراة؟ لقد جاملتك في العديد من المباريات وأنت لاعب عادي، ومن اليوم أنت خارج حساباتي".

وواصل غارسيا تهكمه على غريب قائلا: “بما أنك لم تلعب أمس عليك الآن التوجه لأخذ حصة تدريبية قوية مع الاحتياطيين".

وبعدما فرَغ المدرب في اجتماعه من انتقاد غريب، وجه كلماته إلى الظهير سلطان الغنام، واتهمه بعدم تنفيذ التعليمات الفنية، عادا المدافع علي لاجامي أفضل منه في مركز الظهير الأيمن، قبل أن يوجه حديثه إلى اللاعبين بشكل عام قائلا: “دللتُكم بما فيه الكفاية.. وعندما تعود التدريبات الخميس المقبل ستشاهدون التعامل الحقيقي معكم".

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن إدارة النصر عندما علِمت بما دار خلال الاجتماع، تحركت واجتمعت في اليوم ذاته مع عدد من اللاعبين، الذين أبلغوها أن "الجو مع غارسيا غير صحي أو مناسب".

ووصف لاعبو النصر للإدارة، تعامل غارسيا مع بعض عناصر الفريق بـ"السيئ"، كما تساءلوا عن أسلوبه الفني، واتفقوا على افتقاد "العالمي" تحت قيادته إلى أسلوب واضح داخل الملعب، لافتين إلى اختلاف ما يطلبه منهم من حصة تدريبية إلى أخرى ما يصيبهم بالحيرة.

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على صعيد متصل، اجتمعت الإدارة مع غارسيا، وناقشته حول أوضاع الفريق، وأبلغها بأنه سيطبق الأسلوب الدفاعي (5-4-1) بدءا من مباراة الهلال، الأسبوع المقبل، لأن اللاعبين، من وجهة نظره، لا يتقنون سوى هذا الأسلوب.

وعلى إثر ذلك، دارت مداولات داخل الإدارة، أفضت إلى الاتفاق على تغيير المدرب، لتحسين أجواء الفريق والبحث عن رؤية فنية أكثر تناسبا معه.

وقرر مجلس إدارة نادي النصر إعفاء الفرنسي رودي غارسيا من منصبه، أمس، وتعيين الكرواتي دينكو جيليشيتش مدربا مؤقتا للنادي.

ووفقا لما أوردته صحيفة “الرياضية”، فإن إدارة النصر وضعت رأي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريقها، بضرورة انتهاج أسلوب لعب هجومي، يناسب الإمكانات المتوفرة للفريق، في مقدمة دوافع إقالة غارسيا، خاصة أن هذا النهج ينافي طريقة الفرنسي.

المصدر: وسائل إعلام محلية