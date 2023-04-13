بعد الرحيل.. رونالدو يوجه رسالة لرودي غارسيا (صورة)

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، على توجيه رسالة وداع لمدربه السابق الفرنسي رودي غارسيا، بعد إقالته من تدريب الفريق.

ونشر رونالدو، صورة تجمعه بالمدرب غارسيا، عبر خاصية "ستوري" على صفحته الشخصية في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها: "من دواعي سروري العمل معك، أتمنى لك التوفيق".

instagram/cristiano

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وأعلن نادي النصر في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، فسخ عقد المدرب رودي غارسيا.

وخاض رونالدو 12 مباراة تحت قيادة رودي غارسيا بقميص نادي النصر في جميع المسابقات، وسجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين آخرين.

المصدر: "instagram/cristiano"