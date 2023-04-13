عاجل.. النصر السعودي يصدر بيانا رسميا بشأن رحيل غارسيا
أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، رسميا فسخ عقد الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لفريق "العالمي".
وقال نادي النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قررت إدارة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول رودي غارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".
قررت إدارة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا.— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2023
مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع #النصر ، ومتمنين له التوفيق . pic.twitter.com/1sJCZBUtaS
وجاءت إقالة غارسيا على خلفية التعادل السلبي أمام الفيحاء في الجولة الماضية بدوري روشن السعودي للمحترفين، ليتأخر بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة متصدر البطولة.
وقاد غارسيا (59 عاما) نادي النصر في 26 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 18 مباراة، مقابل 5 تعادلات، و3 هزائم.
ويحتل نادي النصر المركز الثاني في دوري "روشن" برصيد 53 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر.
المصدر: "twitter/AlNassrFC"