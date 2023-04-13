بعد إقالة غارسيا.. نادي النصر السعودي يكشف اسم مدرب "العالمي"

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي، الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأسندت إدارة نادي النصر مهمة تدريب الفريق الأول، بعد فسخ عقد الفرنسي رودي غارسيا (59 عاما) المدير الفني لفريق "العالمي".

وقال نادي النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": قررت إدارة نادي النصر تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو إيليتشيتش بتدريب الفريق الأول لكرة القدم. متمنين له التوفيق مع العالمي بإذن الله..".

قررت إدارة نادي #النصر تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو ايليتشيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم .

متمنين له التوفيق مع #العالمي بإذن الله 💛 pic.twitter.com/X5qlgYd6s8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2023

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المصدر: "twitter/AlNassrFC"