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رونالدو "الغاضب" يهدد النصر بالرحيل في حال عدم تلبية شروطه (فيديو)

الرياضة

رونالدو
AFP /Abdulaziz ALNOMAN
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تعادل نادي النصر أمام مضيفه الفيحاء من دون أهداف، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الوئام" نقلا عن بعض المصادر، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير راض عن مستوى النصر، ويرى أن النادي يحتاج لتدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين في مراكز مختلفة، حتى يستطيع المنافسة تحقيق البطولات.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو طلب من إدارة نادي النصر، إبرام 3 صفقات عالمية جديدة، في الموسم المقبل حتى يستطيع الفريق المنافسة قاريا ومحليا، ويستمر مع "العالمي" في الموسم المقبل.

والتقطت عدسات الكاميرات رونالدو في حالة غضب شديدة عقب نهاية اللقاء، حيث تبادل الكلمات مع بعض اللاعبين على أرضية الملعب في لحظة انفعال قبل أن يغادر المستطيل الأخضر نحو غرف تبديل الملابس.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) لعب مع النصر 11 مباراة في الدوري السعودي حتى الآن، وأحرز خلالها 11 هدفا وصنع هدفين آخرين.

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وكان قائد المنتخب البرتغالي قد انتقل إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووقع رونالدو مع النصر عقدا لمدة موسمين ونصف الموسم حتى صيف 2025، مقابل 500 مليون يورو.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بعد نهاية مباريات الجولة الـ23، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد.

المصدر: وسائل إعلام 

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