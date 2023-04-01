اشتباكات بين لاعبي الأهلي المصري والهلال السوداني والأخير يقدم شكوى رسمية

ذكر موقع "القاهرة 24" أن اشتباكات اندلعت بين لاعبي فريق النادي الأهلي، ولاعبي نادي الهلال السوداني، عقب نهاية المباراة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق النادي الأهلي، الفوز على نظيره الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة صن داونز الجنوب إفريقي.

وعقب المباراة، اندلعت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس، خاصة حارس مرمى الأهلي علي لطفي، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد أفراد طاقم الأهلي بكدمة في الوجه، بالإضافة إلى إصابة أحد أفراد الأمن، بحسب موقع "القاهرة 24".

وضمن الأهلي مكانه بين الأندية الثمانية في الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، للعام السابع على التوالي، حيث حجز الأهلي مقعده بصعوبة في المباراة الأخيرة أمام الهلال.

وأحرز ثلاثية الأهلي في المباراة كل من، محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 25، قبل أن يضيف البديل حسين الشحات الهدف الثاني والثالث في الشوط الثاني بعد نزوله بديلا لأحمد عبد القادر.

ووفقا لبعض التقارير الصحفية السودانية، فإن إدارة نادي الهلال تقدمت بشكوى رسمية ضد النادي الأهلي وجماهيره بعد مباراة الفريقين مساء السبت.

وقالت صحيفة "سبورتاج" السودانية، إن نادي الهلال تقدم بشكوى إلى مراقب مباراته أمام الأهلي، بسبب هتافات جماهير الفريق الأحمر ضدهم إلى جانب إلقاء زجاجات المياه عليهم أثناء عمليات الإحماء.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الهلال توجهوا إلى المراقب لمطالبته بتدوين ما حدث، مشيرة أنه استجاب لهم بالفعل.

ونفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجاوزات من الجماهير في مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا، والتى أقيمت في إستاد القاهرة، يوم السبت.

وأوضح المصدر أن المباراة لم تشهد أية تجاوزات وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي المقطع المشار إليه.

المصدر: وكالات