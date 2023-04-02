قائمة الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.. موعد القرعة والقنوات الناقلة

أسدل الستار مساء يوم السبت، على مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2023، بتأهل نادي الأهلي المصري على حساب ضيفه الهلال السوداني.

وتأهل 8 أندية إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وهي: الوداد الرياضي والرجاء الرياضي (المغرب)، شبيبة القبائل وشباب رياضي بلوزداد (الجزائر)، ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، الأهلي (مصر)، سيمبا (تنزانيا)، والترجي الرياضي (تونس).

اكتملت الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا! ✅



من يكون بطل هذه النسخة؟ 🤩#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/sHIOIggXGa — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 2, 2023

وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور الثمانية إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

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موعد القرعة:

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، ستكون يوم الأربعاء 5 أبريل 2023، في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2023؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على قناة يوتيوب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 على الهواء مباشرة.

كما يمكن أيضا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات