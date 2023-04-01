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"القاهرة تعيش ليلة جنونية".. بعد انتزاع الأهلي بطاقة "الأبطال" .. فيديو

الرياضة

twitter/AlAhly
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انتزع نادي الأهلي المصري بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، من ضيفه الهلال السوداني، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وضع المهاجم الأهلاوي محمود كهربا أصحاب ألأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم أحرز لاعب خط الوسط حسين الشحات هدفين متتاليين في الدقيقتين (65، و8) من زمن لقاء "الديربي العربي" الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

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ورفع نادي الأهلي رصيده إلى 10 نقاط وتقدم إلى الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية (B)، متفوقا بفارق الأهداف على فريق الهلال.

وتأهل نادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي لدور الأبطال، رفقة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، متصدر الترتيب برصيد 14 نقطة

بينما خرج نادي الهلال رفقة فريق كوتون سبورت الكاميرون صاحب المركز الرباع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT 

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