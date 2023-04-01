"القاهرة تعيش ليلة جنونية".. بعد انتزاع الأهلي بطاقة "الأبطال" .. فيديو
انتزع نادي الأهلي المصري بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، من ضيفه الهلال السوداني، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.
وضع المهاجم الأهلاوي محمود كهربا أصحاب ألأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.
هدف لاعب #الاتحاد السابق "محمود كهربا" هدف عااااااالمي 🤯🔥🔥🔥🔥!#الأهلي_الهلالpic.twitter.com/T5I9IjeViX— وليد الشراري | 57 بطولة 🏆 (@itti9n) April 1, 2023
ومن ثم أحرز لاعب خط الوسط حسين الشحات هدفين متتاليين في الدقيقتين (65، و8) من زمن لقاء "الديربي العربي" الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.
هدف #الاهلي الثاني في #الهلال_السوداني— القنّاص الرياضي 🎯🥅 (@qannasreyadi) April 1, 2023
⚽️⚽️🔥
حسين الشحات
pic.twitter.com/c3GflpzRgB
هدف الاطمئنان..— القنّاص الرياضي 🎯🥅 (@qannasreyadi) April 1, 2023
هدف #الاهلي الثالث في #الهلال_السوداني
⚽️⚽️🔥
حسين الشحات
pic.twitter.com/BOvKLiUUej
ورفع نادي الأهلي رصيده إلى 10 نقاط وتقدم إلى الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية (B)، متفوقا بفارق الأهداف على فريق الهلال.
وتأهل نادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي لدور الأبطال، رفقة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، متصدر الترتيب برصيد 14 نقطة
بينما خرج نادي الهلال رفقة فريق كوتون سبورت الكاميرون صاحب المركز الرباع الأخير من دون نقاط.
المصدر: RT