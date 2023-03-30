قائمة رواتب اللاعبين الشهرية في أوروبا.. مبابي يتفوق بقوة على ميسي ونيمار في قائمة الرواتب

كشفت صحيفة "ليكيب" في تقريرها السنوي، قائمة برواتب لاعبي كرة القدم والتي هيمن على مراكزها الأولى لاعبو باريس سان جيرمان.

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي القائمة بعد تجديده عقده مع باريس سان جيرمان السنة الماضية ليصبح أكثر اللاعبين حصولا على راتب من فريقه بتلقيه 6 ملايين يورو شهريا قبل خصم الضرائب التي تجعل قيمة راتبه الذي يتقاضاه 4.62 مليون يورو شهريا.

Le classement complet des 30 plus gros salaires de la L1 : https://t.co/1rMF2lRZt2pic.twitter.com/QQWTLNusdi — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2023

وحل البرازيلي نيمار دا سيلفا زميل مبابي في المركز الثاني براتب شهري يبلغ 3.675 مليون يورو بالضرائب وخلفه حل ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس هذا الموسم براتب شهري يصل إلى 3.375 مليون يورو.

وهيمن لاعبو باريس على قائمة أعلى الرواتب في الدوري الفرنسي باحتلالهم المراكز العشرة الأولى، بمتوسط رواتب شهرية بالضرائب يبلغ 1.016765 يورو.

Découvrez les plus gros salaires dans les quatre grands championnats européens : https://t.co/M0mWVG6kcKpic.twitter.com/5fg6GwWhW2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2023

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وواصلت الصحيفة الفرنسية نشر قوائم الرواتب تباعا ويظهر منها في الدوري الإسباني احتلال البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد صدارة اللاعبين من حيث الرواتب براتب شهري يبلغ 2.250.000 يورو. وهو ما يجعله اللاعب رقم 4 بالقائمة الكبيرة.

السنغالي ساديو ماني المنضم حديثا لبايرن ميونخ من ليفربول تفوق على لاعبي البوندسليغا براتب يصل إلى مليوني يورو شهريا.

ويتربع نجم المنتخب البلجيكي، كيفين دي بروينه على عرش لاعبي الدوري الإنجليزي في سلم الرواتب براتب شهري يبلغ 1.950.000 يورو.

فيما احتل قائد منتخب مصر محمد صلاح لاعب ليفربول المركز الرابع بين لاعبي الدوري الإنجليزي الأكثر حصولا على الرواتب براتب أسبوعي 373.750 جنيه إسترليني أي 1.495.000 مليون جنيه إسترليني "1.7049472 يورو" شهريا بعد تجديد عقده الموسم الماضي مع ليفربول.

وربما تمنحنا الرواتب في إيطاليا نظرة على التفاوت بينها وبين باقي أوروبا –مع عدم إغفال تباين الضرائب من دولة لدولة- فدوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس هو أكثر لاعب يتقاضى راتبا هناك بقيمة شهرية تبلغ 1.070.000 يورو. وهو أقل بـ 23 ألف يورو من المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وسادس لاعب تقاضيا للرواتب في الدوري الفرنسي.

المصدر: goal