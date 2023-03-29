قائمة أفضل هدافي المنتخبات العالمية.. بينهم لاعبان عربيان فمن هما؟

عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تربعه على عرش صدارة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم، وسط مطاردة من منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وواصل النجم كريستيانو رونالدو ممارسة هوايته في تسجيل الأهداف خلال نافذة المباريات الدولية في شهر مارس 2023، بإحرازه أربعة أهداف بواقع ثنائية في مرمى كل من منتخبي ليشتنشتاين ولوكسمبورغ، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024".

وعزز النجم البرتغالي "صاروخ ماديرا" رقمه القياسي لأفضل هداف على مستوى منتخبات العالم برصيد 122 هدفا، وأفضل هداف في تاريخ كرة القدم عبر العصور، برصيد 832 هدفا.

وجاءت أهداف رونالدو (38 عاما) على النحو التالي: (450 هدفا مع ريال مدريد، 145 هدفا مع مانشستر يونايتد، 101 هدف مع يوفنتوس، 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة، و9 أهداف مع فريقه الحالي النصر السعودي، إضافة إلى 122 مع منتخب البرتغال حتى الآن.

كما سجل ليونيل ميسي، الذي أصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى 800 هدف، بعد منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو، أربعة أهداف أيضا في مباراتين وديتين، بواقع هدف في مرمى بنما وثلاثية في شباك كوراساو على الترتيب.

وفي ما يلي قائمة أفضل الهدافين على صعيد المنتخبات العالمية، و:

وفي ما يلي قائمة أفضل 10 هدافين على صعيد المنتخبات العالمية، بينهم لاعبات عربيان:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – 122 هدفا خلال 198 مباراة

2- الإيراني علي دائي – 109 أهداف خلال 149 مباراة

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي - 102 هدفان خلال 174 مباراة

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4- الماليزي مختار داهيري - 89 هدفا خلال 142 مباراة

5- الهنغاري فيرينتس بوشكاش - 84 هدفا خلال 89 مباراة

6- الهندي سونيل شيتري - 84 هدفا خلال 129 مباراة

7- الإماراتي علي مبخوت - 80 هدفا خلال 107 مباريات

8- الزامبي جودفري تشيتالو - 79 هدفا خلال 111 مباراة

9- العراقي حسين سعيد - 78 هدفا خلال 137 مباراة

5- البرازيلي بيليه - 77 هدفا خلال 91 مباراة.

في ما يلي قائمة أفضل هدافي كرة القدم على مر العصور:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو - (832 هدفا)

2- النمساوي جوزيف بيكان - (805 أهداف)

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3- الأرجنتيني ليونيل ميسي - (803 أهداف)

4- البرازيلي روماريو - (772 هدفا)

5- البرازيلي بيليه - (767 هدفا)

6- الهنغاري فيرينتس بوشكاش - (746 هدفا)

7- الألماني غيرد مولر - (735 هدفا).

8- النمساوي فيرينتس دياك – (576 هدفا)

9- الألماني أوفه زيلر – (575 هدفا)

10- البرازيلي توليو مارافيليا – (575 هدفا).

المصدر: وكالات