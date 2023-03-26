"يورو 2024".. رونالدو يواصل ممارسة هوايته المفضلة (فيديو)

خرج المنتخب البرتغالي بنصف "دزينة" من الأهداف من ملعب مضيفه منتخب لوكسمبورغ في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين لبلاده، الأول والرابع في الدقيقتين (9 و31)، وتخللهما هدفا زميليه جواو فيليكس، وبرناردو سيلفا سجلهما عند الدقيقتين (15، 18) على الترتيب، ومن ثم وقع كل من أوتافيو، ورفائيل لياو على الهدفين الخامس والسادس بحلول الدقيقتين (77، 89) على الترتيب، من عمر المباراة.

وحقق منتخب البرتغال انتصاره الثاني، بعد الأول على مضيفه منتخب ليشتنشتاين بأربعة أهداف من دون رد، يوم الخميس الماضي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وينفرد بصدارة المجموعة العاشرة (J).

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ويحتل منتخب سلوفاكيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على بهدفين نظيفين على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك الذي تراجع إلى المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

في المقابل، تقدم المنتخب الإيسلندي إلى المرتبة الثالث برصيد 3 نقاط، حصدها بفوزه الساحق على ضيفه منتخب ليشتنشتاين بسبعة أهداف من دون رد، في وقت سابق من اليوم الأحد أيضا.

المصدر: RT