 
مباشر

كرة القدم أكثر من مجرد لعبة.. نداء إنساني لكريستيانو رونالدو في السعودية

الرياضة

كرة القدم أكثر من مجرد لعبة.. نداء إنساني لكريستيانو رونالدو في السعودية
AP / Wang Haizhou
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v07e

تحرك نادي النصر السعودي لاستجابة نداء أحد المواطنين في السعودية، ناشد مسؤولي "العالمي" دعم نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأحد الأطفال المصابين بمرض السرطان.

ووجه عبد العزيز بن حمد نداء إنسانيا من خلال نشر صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" للطفل المصاب في أحد المستشفيات ووضع صورة أخرى لكريستيانو رونالدو بقميصي النصر والمنتخب البرتغالي وكتب عليها: "محمد درسته منذ سنوات، زرته في البيت بعد إصابته بالسرطان، وجدت فعليا أنه يحتاج لدعم نفسي حتى يتجاوز صدمة المرض الذي غير ملامحه وغيب ابتسامته".

وتابع: "طلبه بسيط بالنسبة لإدارة نادي النصر لكن يعني له الشيء الكثير، محمد متيم وعاشق لرونالدو، طلبه البسيط يحضر للنادي ويتصور مع الأسطورة كريستيانو رونالدو".

إقرأ المزيد
في عيني الله.. جورجينا تكشف علاقتها برونالدو
في عيني الله.. جورجينا تكشف علاقتها برونالدو
إقرأ المزيد
رونالدو يرد على رسالة بدر المطوع
رونالدو يرد على رسالة بدر المطوع

وبعد تغريدة عبد العزيز قام مسؤولي نادي النصر بالاستجابة الفورية لطلبه حيث تواصلت معه إدارة النصر من أجل تنفيذ طلب الطفل المصاب بالسرطان، وذلك عقب عودة النجم رونالدو من فترة التوقف الدولي مع منتخب البرتغال.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا