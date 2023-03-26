كرة القدم أكثر من مجرد لعبة.. نداء إنساني لكريستيانو رونالدو في السعودية

تحرك نادي النصر السعودي لاستجابة نداء أحد المواطنين في السعودية، ناشد مسؤولي "العالمي" دعم نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأحد الأطفال المصابين بمرض السرطان.

ووجه عبد العزيز بن حمد نداء إنسانيا من خلال نشر صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" للطفل المصاب في أحد المستشفيات ووضع صورة أخرى لكريستيانو رونالدو بقميصي النصر والمنتخب البرتغالي وكتب عليها: "محمد درسته منذ سنوات، زرته في البيت بعد إصابته بالسرطان، وجدت فعليا أنه يحتاج لدعم نفسي حتى يتجاوز صدمة المرض الذي غير ملامحه وغيب ابتسامته".

وتابع: "طلبه بسيط بالنسبة لإدارة نادي النصر لكن يعني له الشيء الكثير، محمد متيم وعاشق لرونالدو، طلبه البسيط يحضر للنادي ويتصور مع الأسطورة كريستيانو رونالدو".

محمد درسته من سنوات زرته في البيت بعد إصابته بالسرطان وجدت فعليًا إنه يحتاج لدعم نفسي حتى يتجاوز صدمة المرض اللي غير ملامحه وغيب ابتسامته طلبه بسيط بالنسبة لإدارة نادي النصر لكن يعني له الشيء الكثير محمد متيم وعاشق لرونالدو طلبه البسيط يحضر للنادي ويتصور مع الأسطورة @Cristiano… pic.twitter.com/6EhY5o3TkU — ‏ ‏ عبدالعزيز بن حمد 🇸🇦 (@Aziz7amad) March 25, 2023

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وبعد تغريدة عبد العزيز قام مسؤولي نادي النصر بالاستجابة الفورية لطلبه حيث تواصلت معه إدارة النصر من أجل تنفيذ طلب الطفل المصاب بالسرطان، وذلك عقب عودة النجم رونالدو من فترة التوقف الدولي مع منتخب البرتغال.

المصدر: وسائل إعلام